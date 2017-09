No dia 14 de setembro o Ministério do Turismo divulgou o novo mapa do turismo brasileiro, instrumento que destaca municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento. Ede acordo com informações do Ministério, em comparação ao ano passado, o número de regiões turísticas e municípios cadastrados cresceu exponencialmente. Em 2016, eram 2.175 cidades em 291 regiões, este ano o mapa registra 3.285 municípios em 328 regiões turísticas e Lins faz parte dele.

O aumento nos números é resultado de um amplo trabalho de conscientização do Ministério do Turismo, junto aos gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação das cidades para que as políticas públicas e investimentos sejam mais adequados à realidade de cada região.

A atualização periódica do Mapa faz parte de uma estratégia do Plano Brasil + Turismo, lançada este ano pelo ministro Marx Beltrão para fortalecer o setor de viagens no país. De acordo com o Plano, a partir de 2017 o Mapa passa a ser atualizado a cada dois anos. Sua construção é feita em conjunto com os interlocutores estaduais que representam o MTUR e órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros e instâncias de governança regional.

De acordo com dados divulgados Lins está classificado na categoria C, “Coração do Tietê”, onde 23% (740) dos municípios estão, somando as categorias A, B e C. Esses municípios concentram 93% do fluxo de turistas doméstico e 100% do fluxo internacional.

Para o prefeito Edgar de Souza, é uma alegria muito grande ver Lins fazendo parte deste mapa e também se tornando um município de interesse turístico. “O turismo é um mercado que tem tudo para crescer em nossa cidade, gerando empregos e atraindo turistas, assim fazendo a economia local girar”, finaliza.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação