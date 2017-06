Ao todo cidade participa de cinco pódios, se destacando em diversas modalidades

No domingo (25), chegou ao fim a 21ª edição do JORI – Jogos Regionais dos Idosos, do Estado de São Paulo. A competição que reuniu 39 delegações de diferentes cidades, contou com a participação de mais de 1000 pessoas envolvidas, desde a organização a atletas, que disputaram as 14 modalidades do evento esportivo.

Neste ano a cidade de Lins ficou em 5º lugar na classificação geral, somando um total de 57 pontos e se superando na competição, (no ano passado o município encerrou os jogos em 9º lugar em Botucatu). A cidade das escolas participou de todas as modalidades, porém só pontuou em 10 delas, sendo que em 6 categorias ficou entre os primeiros colocados.

A grande campeã dos jogos foi a cidade de Piracicaba, seguida da cidade de Pirassununga que ficou com a 2ª colocação e também da cidade de Botucatu, na 3ª posição. São Carlos ficou em 4ª lugar, Bauru em 6º, São Manuel em 7º, Jaú em 8º, Promissão em 9º e Lençóis Paulista em 10º.

O prefeito Edgar de Souza parabenizou o Fundo Social de Solidariedade de Lins e também a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pela realização dos jogos e pela preparação e cuidado com os atletas de Lins, que tiveram um ótimo desempenho. “A colocação de nossa cidade é fruto e consequência de tudo aquilo que plantamos aqui. Parabéns a todos os envolvidos, foi um prazer receber cada um de vocês em nossa cidade”, finalizou.

Confira a classificação por modalidade de Lins:

2º lugar Damas Feminino (Massae Matsumoto)

2º lugar Dança de Salão (Miako Morimoto de Andrade e Gelson Xavier de Andrade)

2º lugar Dominó Feminino (Isabel Ascencio e Maria do Carmo Nabas Genivez)

2º lugar Buraco Masculino (João Martins Filho e Jucelino de Souza)

3º lugar Tênis Feminino B (Maria de Lourdes Zonetti de Arruda Leite)

3º lugar Atletismo Feminino (Maria Paula de Almeida)

4º lugar Vôlei Masculino B

4º lugar Vôlei Feminino B

5º lugar Atletismo Feminino (Clélia Maria Mardegan)

5º lugar Malha (Arnaldo, Juvenal e Milton)

6º lugar Coreografia

8º lugar Dominó Masculino

8º lugar Vôlei Feminino A

