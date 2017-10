O município foi exemplo em saneamento básico no evento “Casos de Sucesso”, que mostrou como é possível universalizar os serviços e reduzir perdas

(18/10/2017) O município de Lins foi eleito um modelo de sucesso em saneamento básico pelo Instituto Trata Brasil no evento “Casos de Sucesso”, que aconteceu nesta terça-feira (17), na Fundação Getúlio Vargas, na Capital de São Paulo. Atualmente, a cidade abastece 100% da sua população com água tratada, coleta e trata 100% dos esgotos. Além disso, o índice de perdas de água do município é de 15%.

O presidente da Sabesp, Jerson Kelman, participou do evento e elogiou a ideia de destacar o que há de bom no setor de saneamento, já que a Sabesp tem mais de 200 municípios universalizados. “O Interior de São Paulo tem um padrão europeu de saneamento, algo que é pouco destacado”.

Lins foi destaque principalmente por conta do seu baixo índice de perdas de água. O índice nacional de perda de água na distribuição é de aproximadamente 36,7%. As perdas, que acontecem durante o processo de distribuição de água em todo o mundo, trazem impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade. Elas podem estar associadas aos vazamentos, às ligações clandestinas e ao furto de água.

A Sabesp, que atende o município desde 1975, trabalha de forma constante para reduzir as perdas. Pesquisas de vazamentos não visíveis, monitoramento e reparo das redes de distribuição, notificação de clientes que apresentam alta de consumo para verificar possíveis vazamentos internos e troca de hidrômetros, são algumas das ações que a companhia adota para reduzir cada vez mais o índice de perdas na cidade, que conta com 30 mil ligações e cerca de 236 quilômetros de rede de água.

Assessoria de imprensa da Sabesp

