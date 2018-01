Entre os 16 a 21 de janeiro, foi realizada a 22ª edição do JORI – Jogos Regionais do Idoso, na cidade de Lençóis Paulista. O município de Lins, através da SEMEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer participou com 70 atletas em 11 modalidades diferentes, sendo que cinco delas, Lins foi medalhista:

Medalha de Prata

Atletismo Feminino– Miako Morimoto de Andrade

Coreografia:Cinira Borsarini Gouvea

Edith Laranjeira Valentin

Ermelinda Gomes Ferreira

Geralda Canuto Duarte

JesuinaHelenir da Rocha

Maria Terezinha Prado Reis

Nilta Aparecida Manoel dos Santos Miranda

Nilza Aparecida Manoel dos Santos Miranda

Paula Plaça

Rosemery Arouca Santos

Santa Pussiello

Terezinha Ferreira de Oliveira Tavares

Dominó Masculino: Adolar José da Silva e Orlando de Oliveira

Medalha de Bronze

Dama: Massae Matsumoto

Truco: João Galdino e José Florisvaldo Sales

Nossos medalhistas do atletismo, coreografia e dominó, representarão nossa cidade no JAI – Jogos Abertos do Idoso, na Praia Grande, litoral sul do Estado de São Paulo.

JORI

Os Jogos Regionais do Idoso são um conjunto de eventos realizados no Interior e na Capital, promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, envolvendo a população idosa em atividades esportivas, em parceria com as Secretarias: Juventude, Esporte e Lazer, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, e apoio do município anfitrião.

São 11 modalidades diferentes adaptadas para o público idoso, tais como: Bocha, Atletismo, Buraco, Coreografia, Damas, Dominó, Danças de salão, Malha, Truco, Vôlei adaptado e Tênis de mesa.

O objetivo da realização de acordo com o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo é promover a integração do idoso na sociedade, por meio de atividades físicas e desportivas, fazendo com que eles conquistem o respeito das demais gerações e sensibilizando a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa.

O 22º JORI aconteceu na cidade de Lençóis Paulista do dia 16 a 21 de janeiro. O município recebeu atletas de 33 cidades do Estado de São Paulo que disputaram em diversas modalidades.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação