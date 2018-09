No último domingo (16), foi realizado no Ginásio João Santos Meira, o Festival Pré Mirim Amar Vôlei com participação de 50 alunos, com idades entre 10 e 12 anos, das cidades de Lins, Mirandópolis/SP e Bilac/SP.

A equipe da Lins/SEMEL se consagrou campeã, vencendo por 2 x 0 a equipe de Bilac e 2 x 0 a equipe de Mirandópolis.

O campeonato foi uma realização da Prefeitura de Lins e Liga Amar Volei.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins