Jogando em Lins nesta noite de domingo (01/07), O Linense venceu a equipe gaucha pelo placar de um a zero e largou na frente na briga pelo acesso.

O JOGO:

Na primeira etapa, o Linense foi para cima do São José, Carlos André cruzou com perigo na área, mas Nolasco não conseguiu alcançar a bola, o time visitante tentou frear as investidas do Linense, ainda no incio da primeira etapa o zagueiro Samuel acabou saindo lesionado, o time do São Jose só chegou com perigo aos dezesseis da primeira etapa.

Ainda na primeira etapa Nolasco teve a chance de abrir o placar, mas não alcançou a bola jogada na área pelo lateral Cesinha. No final da primeira etapa o São José tocou mais a bola, tentando chegar com perigo em seus ataques.

No segundo tempo de jogo, aos dez minutos de jogo o CAL, chegou ao seu gol com o zagueiro Magno Alves, mas o bandeirinha assinalou impedimento e errou, o jogador atleticano estava na mesma linha do defensor do São José, o elefante continuava a buscar o gol enquanto o São José procurava esfriar o jogo e demorava em suas reposições de bola.

Aos vinte e nove da segunda etapa após a bola bater na trave por duas vezes, o zagueiro Leandro Silva de cabeça abriu o placar, para a festa dos mais de três mil torcedores presente no Gilbertão.

O Linense ainda teve outras oportunidades de ampliar o placar, mas o jogo acabou com a vitoria atleticana. Agora o Linense, vai a Porto Alegre no próximo domingo e joga por um empate para se classificar as semi finais e subir de divisão no campeonato brasileiro.

FICHA TÉCNICA:

C.A. Linense: João Guilherme;

Pacheco, Samuel (Leandro Silva), Magno Alves e Edu Pina;

Maycon, Cesinha, Moises (Thiago Humberto) e Bruno Formigoni;

Matheus Nolasco (Jonathan) e Carlos André.

Técnico: Júlio Sérgio

E.C. São José: Fabio;

Marcio Lima, Bruno Jesus, Wagner e Everton Xaro;

Karl, Fabiano (Anderson), Felipe Guedes e Alexandre;

Kelvin e Marcio.

Técnico: Rafael Jaques

Cartões Amarelo Linense: Bruno Formigoni

Cartões Amarelo São José: Karl, Fabiano, Wagner, Marcio, Bruno Jesus, Felipe e Marcio Lima

Gol: Leandro Silva (cabeça) aos 29′ 2T

Publico: 3.345 pessoas

Renda: R$ 21.070,00