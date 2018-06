Nesta noite de segunda o Linense entrou em campo para a partida de ida das oitavas de finais do Brasileiro serie D diante do Novorizontino.

O Linense saiu perdendo já no inicio do jogo em um lance que o zagueiro Magno Alves colocou a mão na bola, dentro da área, pênalti para os visitantes em que Pereira cobrou e abriu o placar logo aos dez minutos de jogo da primeira etapa.

O elefante não sentiu o gol e continuou jogando no comando de ataque, buscando empatar a partida, aos trinta e um minuto ainda da primeira etapa Adilson Goiano acerta uma cotovelada em Carlos André e é expulso da partida, com um homem a mais o Linense se jogou ainda mais ao ataque e aos quarenta e cinco minutos do primeiro tempo Magno Alves empata para o Linense de cabaça apos cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, aos vinte e seis minutos Carlos André aproveita e chuta de fora da área para virar o jogo para o Linense, para deliria dos mais de três mil torcedores atleticanos presentes, mas não durou muito, pois aos vinte e oito de falta, Jocinei empata o jogo, a bola desvia na barreira e entra no canto esquerdo do goleiro João Guilherme.

O Linense continuou em cima em busca de ficar a frente do marcador e de tanto tentar aos quarenta e oito no apagar das luzes Thiago Humberto recebe a bola no meio da área apos rebate da zaga e manda a bola para o fundo das redes dando a vitoria ao Linense.

Final de jogo no Gilbertão, Linense 3 x 2 Novorizontino, agora o Linense vai a cidade de Novo Horizonte no próximo sábado e joga pelo empate para passar as quartas de finais!

FICHA TÉCNICA:

C.A. Linense: João Guilherme;

Pacheco, Samuel, Magno Alves e Edu Pina;

Maycon (Thiago Humberto), Cesinha, Ricardinho e Rafael Tavares (Giovani);

Raul e Carlos André

Técnico: Julio Sergio

Grêmio Novorizontino: Oliveira;

Marcelo Tchê, Vinicius, João e Reverson;

Adilson Goiano, Cléo SIlva, Jocinei (Guilherme Teixeira) e Pereira;

Anderson Cavalo (Nathan) e Elvinho (Margazão)

Técnico: Ito Roque

Gols do Linense: Magno Alves 45’1T – Carlos André 26’2T e Thiago Humberto 48’2T.

Gols do Novorizontino: Pereira 10’1T e Jocinei 28’2T.

Cartões Amarelo:

Linense: Maycon, Samuel e Thiago Humberto

Novorizontino: Adilson Goiano e Pereira

Cartões Vermelho:

Novorizontino: Adilson Goiano

Fonte e foto: CA Linense