Jogando na cidade de Sinop (MT) contra a equipe local, o Linense entrou em campo com o placar em seu favor.

Na primeira etapa o jogo foi bem disputado com as duas equipes tendo chance em abrir o placar, o lance a ser destacado é a bola na trave de Carlos André.

Com o fim da primeira etapa e o placar empatado sem gols, a equipe do Sinop FC se jogou ao ataque e conseguiu abrir o placar aos vinte e seis do segundo tempo com Wander que tinha acabado de entrar.

O Linense com o resultado adverso foi para cima e pressionou o time da casa, sem efeito o jogo acabou com o resultado em favor do Sinop e no agregado empatado, indo assim para a disputa da vaga por pênaltis.

Disputa nos pênaltis pela vaga

Linense começou a cobrança bateu Ricardinho (CAL), e marcou, Everton (Sinop) bateu e João Guilherme defendeu, Felipe (CAL) foi para cobrança e converteu, Gilmar (Sinop) marcou a sua cobrança, Matheus Nolasco (CAL) chutou para defesa de Fernando (Sinop), Juazeiro (Sinop) deixou tudo igual no placar, Moises (CAL) cobrou com tranquilidade e deixou o seu, Thiago (Sinop) mandou para fora, coube a Jonathan cobrar marcar e selar a classificação do Linense, placar final Sinop 2 x 4 Linense.

O Linense agora enfrenta a equipe do Novorizontino com a primeira partida em Lins e a segunda na cidade de Novo Horizonte.

Ficha Técnica:

Sinop FC: Fernando Junior;

Everton, Tayron, Willian e Gilmar;

Duda, Fernando Kaian (Wander), João Pedro Senna e Thiago;

Cajano (Mosquito) e Juazeiro.

Técnico: Celso Teixeira

CA Linense: João Guilherme;

Pacheco, Felipe, Samuel, Edu Pina e Cesinha;

Maycon, Ricardinho e Rafael Tavares (Moises);

Matheus Nolasco e Carlos André (Jonathan).

Técnico: Julio Sergio

Cartões Amarelo Sinop: Fernando Junior, Tayron, Fernando Kaian, Juazeiro e Naldo

Cartões Amarelo Linense: Edu Pina, Cesinha, Carlos André

Gol do Sinop: Wander

Gols nas cobranças de Pênaltis Sinop: Gilmar e Juazeiro

Gols nas cobranças de Pênaltis Linense: Ricardinho, Felipe, Moises e Jonathan

Fonte e foto: CA Linense