O Clube Atlético Linense realizou na tarde de quarta-feira (25) o seu último amistoso antes da estreia contra o Santos, defrontando o time da Ferroviária no Estádio Doutor Adhmear de Barros, na cidade de Araraquara, tendo vencido a partida pelo placar de dois a um.

Ambos os times fazem parte do Grupo B e não se enfrentarão nesta primeira fase de grupos, existindo somente essa possibilidade se ambas as equipes passarem à fase seguinte da competição.

Os gols do Clube Atlético Linense aconteceram somente segundo tempo; Gabrielzinho inaugurou o placar logo aos dois minutos da segunda parte, após uma assistência do atacante Fernando Karanga. O segundo gol do Elefante da Noroeste foi marcado pelo volante Zé Antônio, aos 19 minutos, aproveitando um bate e rebate dentro da área da Ferroviária, escorou para o gol adversário.

Com a vantagem de dois a zero, o treinador Guilherme Alves aproveitou para dar ritmo de jogo a todos os jogadores que viajaram para Araraquara, substituindo todos os jogadores em campo. Já no finalzinho do amistoso, Tiago Marques descontou para a Ferroviária, após um passe de Willian Cordeiro.

O Linense começou a partida com a seguinte escalação feita por Guilherme Alves:

Goleiro Edson Kolln

Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Bruno Costa, Carleto;

Zé António, Caíque e Diego Felipe;

Joãozinho, Pio , Fernando Karanga

O Clube Atlético Linense está no Grupo B, juntamente com o São Paulo, RB Brasil e Ferroviária. A estreia está marcada para o próximo dia 3 de fevereiro, às 21h00, na Vila Belmiro, contra o Santos FC.



