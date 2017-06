Procurando a reabilitação no Campeonato Paulista das categorias sub-15/17, os meninos do Clube Atlético Linense viajaram neste feriado (15/06), até à cidade de Penápolis para encarar o time local pela décima primeira rodada do campeonato paulista das respetivas categorias.

Na primeira partida da manhã desta quinta-feira, o time do sub-15 almejou alcançar um bom resultado perante o seu adversário, ao terminar a partida com o empate em 1×1. O gol do Elefante da Noroeste foi feito por João Vitor aos sessenta e dois minutos da partida. Com esse ponto alcançado fora de casa, o Linensinho chegou aos 12 pontos na classificação geral do Grupo 01.

Já os meninos do Linense sub-17 se redimiram realizando uma boa partida perante o seu adversário. O objetivo foi alcançado com a claríssima vitória pelo placar de 3×1, com os gols do Elefante que foram marcados por Leo, aos 17 e 29 minutos. Michael fechou a contagem a favor do Elefante da Noroeste aos 78 minutos da partida e trazendo os três pontos da partida para Lins.

Com essa vitória fora de casa, o Clube Atlético Linense retoma a segunda posição no Grupo 01, com 16 pontos, logo atrás do líder da chave, o time de José Bonifácio em primeiro lugar da chave com 18 pontos.

Agora e pela 11ª primeira rodada da competição do futebol paulista que acontecerá no próximo dia 24 de junho, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, às 09h00, o Linense irá receber o Assisense.

Fonte e Foto: Calinense