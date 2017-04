Com gols de Eduardo e João Vitor , o Linense sub-15 derrotou de virada o time do Grêmio Prudente que abriu o placar aos 32’ do primeiro tempo de pênalti. A partida foi valida pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2017 sub-15, que aconteceu no sábado passado (22), no Estádio Municipal Caetano Peretti, na cidade de Presidente Prudente.Com o resultado alcançado, o Linense sub-15 divide o primeiro lugar do Grupo 01, juntamente com o Marilia ambos com sete pontos.

O sub-17 entrou em campo na sequência e conseguiu um bom resultado fora de casa contra o mesmo Grêmio Prudente, terminando a partida empatada em 2 a 2, com destaque para Lucas do Clube Atlético Linense ao marcar os dois gols do Elefante na partida. Com o empate alcançado nesta terceira rodada, o Linense sub-17 mantem a segunda posição no seu Grupo, com quatro pontos atrás do Osvaldo Cruz com seis pontos.

Ambos os times do Linense voltam a campo no próximo sábado (29), recebendo no seu Estádio Gilberto Siqueira Lopes, o rival Penapolense em partidas que têm o seu inicio agendado para as 09h00 (sub-15) e às 11h00, terá o começo da partida do sub-17.