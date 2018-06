Nessa quinta (14), o time Atleticano se prepara para partida mais esperada do ano, é isso ai, vale classificação!!

Linense x Novorizontino dia 18 às 19h horas, jogo com participação do evento “Futebol sustentável”, troque duas garrafas pet por um ingresso da geral. As trocas já iniciaram e estão sendo feitas somente no estádio Gilbertão.

Vamos juntos apoiar o Linense nas oitavas de final do campeonato brasileiro da série ‘d’.

Fonte e foto: CA Linense