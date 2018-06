Nesta sexta-feira (15), o time Atleticano recebeu visita dos alunos da EMEI Mãe Comerciária Prof.ª Neuza Cury Jorge.

Esse novo projeto do CAL tem como intuito acolher a todas as escolas motivando as crianças a praticarem esporte e conhecer mais sobre o a história do time. É permitido aos alunos a experiência de passear pelo clube, assistir ao treino do time e até mesmo participar, podendo interagir com os jogadores.

Faça como eles! Agende também a sua visita e traga seus alunos para mais perto do time!

Fonte e foto: CA Linense