O Clube Atlético Linense encara nesta segunda-feira (20), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, às 20h00, o time do Novorizontino em partida valida para a oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Itaipava da Série A-1 de 2018.

O nosso Elefante da Noroeste vem de dois jogos consecutivos fora de casa, onde alcançou bons resultados: o empate por dois gols contra o São Bento e contra o Palmeiras também pelo mesmo placar, partida que aconteceu na Arena Allianz Parque.

Essas duas partidas foram igualmente as duas primeiras sob o comando do treinador Márcio Fernandes e seu adjunto Marcinho.

Agora o Linense busca a sua primeira vitória diante da sua torcida e sair da sua atual situação na tabela geral da competição e dar continuidade a uma série de bons resultados.

O adversário do nosso querido Alvirrubro desta segunda-feira (20), vem de uma derrota em casa, pelo placar de 0 x 2, contra o time do RB Brasil.

A Federação Paulista de Futebol definiu a arbitragem para a partida em Lins, confira:

Árbitro principal: Salim Fende Chaves

Árbitro assistente 1: Bruno Salgado Rizo

Árbitro assistente 2: Enderson Manoel Turbiani da Silva

Quarto árbitro: Márcio Henrique de Gois.

Os ingressos para a partida Linense x Novorizontino podem ser adquiridos na loja “Alternativa Sports”, no centro de Lins e depois nas bilheterias do Estádio Gilberto Siqueira Lopes.

O Linense está no Grupo A, juntamente com Corinthians, Ituano e Bragantino.

Fonte e foto: Clube Linense