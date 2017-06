O Clube Atlético Linense realizou na noite de quarta-feira (22), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, um jogo treino para avalição de desempenho de alguns atletas e uma análise do trabalho que foi desenvolvido até aqui pela comissão técnica, liderada pelo treinador Altair Coimbra.

Tendo vencido a partida pelo placar de 2×0, com gols de Giovani e Gregori ainda durante a primeira parte, para o técnico Altair o mais relevante deste treino foi dar ritmo de jogo aos seus comandados e por outro lado fazer uma avaliação do desempenho de alguns atletas. Altair se mostrou bastante satisfeito com o desempenho geral do time.

Nota de destaque na noite de ontem foi a chegada do lateral Danilo Tarracha, jogador que vestiu a camisa do Clube Atlético Linense em 2010, 2011, 2012 e 2013, tendo efetuado 38 jogos pelo Clube Atlético Linense e quatro gols marcados. Danilo Tarracha é natural de Ribeirão Preto/SP e tem atualmente 32 anos. Tarracha além do Clube Atlético Linense, jogou no América (RN), Joinville (SC), Brasiliense (DF), Vitória (ES), Criciúma (SC), Atlético Goianiense (GO) e Água Santa (SP). O lateral não escondeu a satisfação de estar de volta ao Linense, clube no qual diz que se sente muito bem recebido, tanto pela diretoria como pela apaixonada torcida atleticana. Danilo espera fazer uma boa Copa Paulista de 2017 e junto com o restante elenco alcançar o bi campeonato da competição.

O Linense está integrado no Grupo 01, juntamente com o Velo Clube, Ferroviária, XV de Piracicaba, Mirassol, Noroeste e Penapolense.

Fonte e foto: Calinense