Linense vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista em 2019. Com o empate contra o Mirassol por 1 a 1 neste domingo, no estádio Maião, o Elefante da Noroeste não conseguiu atingir a pontuação necessária para permanecer na elite e está rebaixado no estadual.

Após ter chegado às quartas de final do Paulistão no ano passado e ter perdido a vaga às semis para o São Paulo, a equipe de Lins começou a temporada 2018 de técnico novo e com o objetivo de se firmar como uma grande força do futebol no interior paulista.