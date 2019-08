O Linense foi a cidade de Batatais onde enfrentou o time da casa, e de lá trouxe mais 1 ponto na classificação, após o empate de 0 a 0.

O time do Batatais iniciou buscando o jogo, mas o Linense já controlou o jogo ainda na primeira etapa teve chances com Lucas Ybon que mandou a bola na trave do time da casa.

Na segunda etapa o Batatais buscou mas o jogo tendo chances claras de gols, mas o goleiro Reynaldo não deixa passar nada. O Linense teve uma boa chance após dividida de Netinho com o goleiro do Batatais, a bola sobrou para Matheus Araujo que isolou a bola.

Com o resultado o Linense vai a 8 pontos e segue na zona de classificação para a segunda fase. O elefante entra em campo no próximo domingo em Lins, onde enfrenta o Comercial às 10 horas no Gibertão.

Ficha Técnica

Batatais F.C.

Uoston;

João Paulo, Xandão, Marcelino e Diego Lima;

Pia, Bolt (Pablo), Denis e Daniel (Weldon);

Diego e Edu Amparo (Luquinha).

Técnico: Estevam Soares

C.A. Linense

Reynaldo;

Felipe, Rodrigo Curletto, Patrick e Fabio Junior;

Welber (Taira), Alvaro, Lucas Ybon (Netinho) e Matheus Mello;

Gustavo ( Balestra) e Matheus Araujo.

Técnico: Donizette

Cartões Amarelos

Batatais F.C.: Xandão e Diego Lima

C.A. Linense: Matheus Mello e Balestra

Fonte e foto: Clube Atlético Linense