O Clube Atlético Linense recebeu na tarde de quarta-feira (07), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, a equipe do Santo André, em partida valida para a décima primeira rodada do Campeonato Paulista Itaipava da Série A-1 de 2018.

Com um gol do atacante Wilson aos 8 minutos do segundo tempo na cobrança de um pênalti e com uma excelente exibição de toda a equipe, destaque para o goleiro Pegorari ao realizar linda defesa na cobrança de um pênalti aos 5 minutos do segundo tempo, o nosso querido Alvirrubro alcançou os três pontos da vitória e soma agora nove pontos.

O nosso Elefante joga agora no próximo domingo (11), ás 17h00, no Estádio José de Campos Maia contra o Mirassol F.C., partida valida para a décima segunda e última rodada da primeira fase de grupos do Campeonato Paulista Itaipava da Série A-1 de 2018.

Confira a ficha técnica da partida entre o CA Linense e o Santo André:

Clube Atlético Linense:

Goleiro Pegorari;

Reginaldo, Adalberto, Matheus Lopes e Eduardo;

Marcão Silva, Bileu, Murilo Henrique (Lucas Newiton) e Giovanni (Kauê);

Thiago Humberto (Kadu) e Wilson.

Técnico: Márcio Fernandes

Santo André:

Goleiro Zé Carlos

Douglas Marques, Heliton (Paulinho), Suéliton e Halisson (Joãozinho);

Flávio, Dudu Vieira, Aloísio e Garré;

Walterson (Lincom) e Hugo Cabral.

Técnico: Sérgio Soares

Cartões amarelos

Linense: Eduardo, Reginaldo, Kauê

Santo André: Guilherme, Flávio

Publico: 757 torcedores

Renda: R$ 16.550.00

O nosso Linense está no Grupo A juntamente com o Bragantino, Ituano e Corinthians.

Fonte e foto: Clube Linense