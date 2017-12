Acontece neste sábado (16) às 10h00, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, um jogo treino englobado na preparação do Clube Atlético Linense para mais uma participação no Campeonato Paulista Itaipava de Futebol de 2018, o evento futebolistico estadual mais competitivo do Brasil.

O nosso querido Elefante da Noroeste irá receber em seu estádio o time do Rio Preto F.C. O acesso ao “Gilbertão” será livre para toda a torcida Atleticana e Imprensa que deseje acompanhar e conhecer os novos atletas que já integram o elenco da nossa equipe para o Paulistão de 2018.

O acesso á arquibancada será efetuado somente pelo portão da bilheteria da coberta.

Fonte e foto: Calinense