O nosso Elefante da Noroeste viaja para a cidade de São Paulo ao inicio da tarde de hoje, onde terça-feira (26) irá defrontar a Portuguesa dos Desportos, pela segunda fase de grupos da Copa Paulista de Futebol, buscando a sua reabilitação na competição.

A partida contra a Lusa acontecerá no Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte (Canindé) com o seu inicio agendado para as 20h00.

A Federação Paulista de Futebol já divulgou a arbitragem para a partida:

Árbitro da partida: Thiago Luís Scarasti

Árbitro assistente 1: Rafael Alves de Souza

Árbitro assistente 2: William Malaquias

Quarto Árbitro: Eleandro da Silva

O torcedor Atleticano poderá seguir a partida através do nosso site, pelo Minuto a Minuto, com os lances mais importantes do jogo.

O Linense está integrado no grupo 04, juntamente com o XV de Piracicaba, São Paulo e Portuguesa. Na classificação do referido grupo ocupa a terceira posição.

Fonte e foto: Calinense