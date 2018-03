O nosso querido Elefante da Noroeste enfrentou na noite de segunda-feira (26), o Botafogo Futebol Clube, no Estádio Santa Cruz, pela nona rodada do Campeonato Paulista Itaipava da Série A-1 de 2018, tendo o jogo terminado empatado a um gol.

O Linense abriu o placar no Estádio Santa Cruz, com um gol marcado pelo nosso atacante Wilson, aos 19 minutos do primeiro tempo. Jheimy do Botafogo deixou tudo igual ao marcar aos 6 minutos do segundo tempo.

O Clube Atlético Linense volta agora novamente a campo no próximo domingo (04/03), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, onde ás 19h30 irá encarar o São Paulo pela décima rodada do Paulistão de 2018.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

Botafogo FC

Goleiro Tiago Cardoso;

Lucas Taylor, Caio Ruan e Naylhor e Mascarenhas;

Walfrido (Serginho), Diones e Danielzinho (Jheimy);

Cafu (Lelê), Bruno Moraes e Dodô

Técnico: Léo Condé

CA Linense

Goleiro Pegorari;

Reginaldo, Adalberto, Leandro Silva e Fernandinho;

Marcão Silva, Bileu, Murilo Henrique e Danielzinho (Kadu);

Wilson (Juninho) e Giovanni (Kauê)

Técnico: Márcio Fernandes

Publico: 3.629 torcedores

Renda: R$ 32.665.00

Cartões amarelos:

Linense: Pegorari, Marcão Silva, Reginaldo, Giovanni, Kadu e Thiago Humberto

Botafogo: Naylhor, Lucas Taylor e Dodô

O nosso alvirrubro está no Grupo A, juntamente com Corinthians, Bragantino e Ituano.

Fonte e foto: Clube Linense