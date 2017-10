Aconteceu nesta quarta-feira, 11, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, a partida valida para a quinta rodada da segunda fase da Copa Paulista de 2017, e que opôs o Clube Atlético Linense à Associação Portuguesa dos Desportos, tendo o jogo terminado empatado a uma bola.

O gol do Linense foi marcado pelo número 10 Rafael Tavares, aos 27 minutos do primeiro tempo. O empate da Portuguesa foi alcançado aos 25 minutos do segundo tempo, por Guilherme Queiroz. Com o referido empate, o Elefante da Noroeste se manteve na segunda posição do Grupo 04, com seis pontos e jogará agora no próximo domingo (15) no Estádio Barão da Serra Negra, encarando o líder do Grupo 04, o XV de Piracicaba. A partida terá o seu inicio às 10h00 da manhã.

Confira a classificação atualizada:

1- XV de Piracicaba…………..8 pontos

2- CA Linense…………………6 pontos

3- Portuguesa…………………6 pontos

4-São Paulo……………………5 pontos

Ficha da partida.

CA Linense

Goleiro Igor;

Fabrício, Marelo Godri, Paulo Henrique e Cesinha;

Maicon, Miguel (Bruno Donizete), Jefferson Maranhão e Rafael Tavares;

Jhonny (Marques) e Giovanni Pavani (Leleco).

Técnico: Vilson Tadei.

Portuguesa dos Desportos

Goleiro João;

Paulo Fernando, Rafael Cardoso, Marcão e Altemar;

Vinicius Barba, Dede, Marcelinho Paraíba (Romário) e Pereira (Bruno Duarte);

Guilherme Queiroz e Franklin (Romarinho).

Técnico: PC Gusmão.

Fonte e foto: Calinense/José Luis Silva