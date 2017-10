Com a intenção de cada vez mais aproximar o Clube Atlético Linense de sua apaixonada torcida e facilitar a compra de ingressos para as partidas do nosso Alvirrubro no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, o “Elefantão” fechou parcerias para a criação de 5 novos pontos de venda.

Confira a localização dos novos lugares de venda:

– Supermercado Schiavon, na Rua José Lins do Rêgo, 314

– Padaria Vipão, na Rua Leopoldina, 101

– Supermercado Bom Viver, na Rua Prof. Joaquim Borges Rodrigues, 82

– Alternativa Sports, na Rua Floriano Peixoto, 385

– Supermercado Bom Preço, na Av. da Saudade, 751

Os ingressos podem ser adquiridos no horário comercial dos nossos parceiros acima referidos. O Elefante da Noroeste agradece publicamente ao Supermercado Schiavon, Padaria Vipão, Supermercado Bom Viver. Loja Alternativa Sports e Supermercado Bom Preço pela preciosa colaboração e parceria!

Fonte e foto- Calinense