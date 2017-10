Em jogo quase perfeito, o Clube Atlético Linense derrotou o XV de Piracicaba em pleno Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pelo placar de 1 a 0, neste domingo, 15, válida pela sexta e última rodada do Grupo 4 da segunda fase da Copa Paulista 2017.

Com a vitória alcançada, o Elefante encerrou uma série de três derrotas seguidas para o Nhô Quim nesta Copa Paulista, todas por 1 a 0. O triunfo veio naquela que seria a partida mais importante da competição até ao momento, na qual, somente a vitória interessava para que o time Alvirrubro pudesse seguir na competição.

O gol do Linense foi marcado aos 37 minutos do primeiro tempo, pelo zagueiro Marcelo Godri, que se antecipou na cobrança de um escanteio do lado esquerdo de seu ataque, muito bem cobrado pelo atacante Giovanni.

Também merece destaque a fantástica defesa do goleiro Igor na cobrança de um pênalti a favor do XV de Piracicaba, cobrado pelo atacante Pedrinho, que salvou o time e manteve o Linense em vantagem no marcador, carimbando sua passagem às quartas de final da Copa Paulista 2017, pois em caso de empate o Alvirrubro estaria fora da competição.

Nesta fase, o Elefante da Noroeste irá enfrentar, em duas partidas (turno e returno), a boa equipe da Internacional de Limeira. O primeiro jogo será disputado no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, ainda sem data e horário, que serão definidos ainda hoje pela Federação Paulista de Futebol.

Ficha técnica da partida:

XV de Piracicaba

Goleiro Mateus Pasinato;

Danilo Melega (Gilson), Hugo, Rodrigo e Samuel; Bruno Formigoni, André Cunha e Alex Willian;

Tito, Bruninho (Rodolfo ou Maykon Aquino) e Rafael Gomes.

Técnico: Evaristo Piza

CA Linense

Goleiro Igor;

Felipe, Marcelo Bispo, Marcelo Godri e Cesinha;

Fabrício, Miguel, Jefferson Maranhão (Paulo Henrique) e Rafael Tavares (Leleco, depois Bruno Donizeti);

Johnny e Giovanni.

Técnico: Vilson Tadei

Público: 1.719 torcedores

Renda: R$ 1.316.00

Fonte e foto: Calinense/ José Luis Silva