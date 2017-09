Um belo jogo foi o que os torcedores de ambos os times puderam assistir na terça-feira (26), no Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, entre o Clube Atlético Linense e a Associação Portuguesa dos Desportos, jogo valido para a 16ª rodada da segunda fase de grupos da Copa Paulista.

Com bons lances de futebol, num jogo aberto e de muita velocidade onde ambos os times procuraram constantemente as redes do gol adversário, foi o Linense a abrir o placar aos 16 minutos do segundo tempo, através do atacante Johnny, respondendo da melhor forma a uma bola cruzada do lado esquerdo do ataque do Elefante.

O Linense teve mais duas chances claras de ampliar o marcador e “matar” a partida, ambas através de Johnny, mas a defesa da Lusa se opôs com sucesso às pretensões do do Linense. Correndo contra o relógio e o placar desfavorável, a Lusa se lançou totalmente no ataque procurando o gol de empate, que veio a acontecer já no termino da partida, aos 43 minutos, através da marcação de um pênalti sobre o Guilherme Queiróz. O mesmo se encarregou de bater a penalidade máxima no canto direito do goleiro atleticano Pegorari, deixando tudo igual no Canindé.

Com esse empate o Linense marcou o seu primeiro ponto na segunda fase da Copa Paulista, Grupo 04 e está no terceiro lugar da classificação. A Associação Portuguesa dos Desportos lidera provisoriamente a chave com quatro pontos.

O Clube Atlético Linense jogará novamente em São Paulo no próximo sábado (30), no Estádio Cicero Pompeu de Toledo às 10h00, encarando o São Paulo Futebol Clube.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

Portuguesa

Goleiro Douglas;

Paulo Fernando, Gabriel Santos, Rodolfo e Franklin;

Jonatas Paulista (Junior Lemos), Dedé e Marcelinho Paraíba (Luizinho);

Romário, Maicon (Pereira) e Guilherme Queiroz.

Técnico: PC Gusmão

CA Linense

Goleiro Pegorari;

Tavares, Marcelo Bispo (Cap), Paulo Henrique e Cesinha;

Maicon, Jeferson Maranhão (Fabrício), David (Miguel);

Rafael Tavares (Leleco); Johnny e Giovani.

Publico: 747 torcedores

Renda: R$ 9.000.00

Fonte: Calinense

foto: José Luis silva/CA Linense