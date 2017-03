Na última semana, foi convocada uma reunião pelo vereador Pedrinho, buscando apoio a base do Linense, em que estiveram presentes o presidente do Clube Atlético Linense, José Hugo Moreira, o gerente de futebol, Fausto Momente e também o superintendente da Sabesp, Antônio Rodrigues da Grela Filho (Da Lua) e o Prefeito em exercício, Carlinhos Daher.

O objetivo da reunião foi buscar apoio aos atletas da base do Clube, pois de acordo com o vereador, é muito importante o investimento nesta área esportiva, onde tudo se inicia. Da Lua por sua vez se comprometeu a estudar as propostas e buscar formas de ajudar o Clube.

Carlinhos parabenizou Pedrinho pela iniciativa e também agradeceu a Sabesp pela hospitalidade. “É de extrema valia reuniões de articulações para buscar apoio e parcerias para fazer com que a cidade cresça e evolua, seja no esporte ou nos negócios”, finalizou o prefeito.

Peneirão

No sábado (18), o Linense realizou no Estádio Fernando Costa uma seletiva, buscando atletas para formar equipes sub-15 e sub-17, pois no dia 8 de abril o clube estreia no Campeonato Paulista em Oswaldo Cruz onde disputará as respectivas categorias.

A oportunidade reuniu dezenas de meninos de Lins e toda região. O gerente de futebol do Clube Atlético Linense, Fausto Momente fez parte da equipe de observadores, que também contou com a presença do técnico Mauricio Fernandes. José Hugo Moreira, presidente do Linense, compareceu ao local para prestigiar o evento.