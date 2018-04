O tradicional leilão do Detran em Bauru terá mais uma edição nos dias 5 e 6 de abril, a partir das 10h. Desta vez, serão oferecidos 39 lotes com autorização para tráfego, sendo 17 carros e 22 motos.

Outros 331 lotes do leilão são de sucatas, veículos sem condições de rodar, seja pelo estado de conservação ou pelo volume de débitos superior ao valor do veículo, que torna inviável a regularização dos documentos.

Estes lotes serão comercializados apenas para empresas credenciadas junto ao Detran e que já trabalham com sucatas. Seja qual for o interesse, trata-se de uma boa oportunidade para adquirir veículos usados com valores até 30% abaixo do mercado. Para participar, não é preciso nem sair de casa, porque o evento, organizado pela Sumaré Leilões, será virtual. É necessário, contudo, o cadastro antecipado. As inscrições estão abertas pela Internet.

É possível visitar os lotes presencialmente antes do leilão. Os veículos estão no Pátio Bauru, que fica na rua Fortunato Resta, 11-35, Vila Giunta. Interessados em conhecer as ofertas poderão ir até o local no dia 4 de abril, das 8h às 11h e das 13h às 16h30; e no dia 5, das 8h às 10h. As inscrições e as informações sobre lances mínimos já estão disponíveis.

CADASTRO

Como o leilão será virtual, os interessados sem cadastro devem fazê-lo pela Internet. Para tanto, é necessário acessar o sitehttp://www.sumareleiloes.com.br, clicar no ícone do Leilão de Bauru, que aparece entre as primeiras opções e, em seguida, no ícone para quem não é cadastrado.

Depois de assinar um contrato, a pessoa precisa enviar a documentação exigida com firma reconhecida em cartório, uma vez que há responsabilidade em caso de desistência da compra de um lote. O processo pode ser feito até o horário do início do leilão.

SERVIÇO

Pela Internet, o leilão do Detran ocorre nos dias 5 e 6 de abril, a partir das 10h. O cadastro pode ser feito pelo site http://www.sumareleiloes.com.br e http://www.jcnet.com.br/…/leilao-do-detran-tera-veiculos-30…

Fonte e foto: Ocultural