O lateral esquerdo Carleto, de 27 anos de idade e natural de São Bernardo do Campo (SP), foi confirmado oficialmente no início da tarde desta quarta-feira (21), pelo gerente de futebol Fausto Momente, como a mais recente contratação do Clube Atlético Linense para o Paulistão da Série A-1 de 2017.

Carleto começou a sua carreira futebolista nas categorias jovens do Santos F.C. em 2000, clube onde permaneceu até 2007. Seguiram-se passagens pelo Valencia e Elche (ESP), São Paulo (SP), América Mineiro (MG), Fluminense (RJ), Ponte Preta (SP), Avaí (SC), Botafogo (RJ) e XV de Piracicaba (SP). No presente ano de 2016, o atleta estava em Portugal onde vestia a camisa do Futebol Clube de Arouca, clube que disputa atualmente a Liga “NOS”, o campeonato português da primeira divisão.

Apesar de ser um lateral, Carleto tem 15 gols apontados em seu currículo e onde merecem destaque os quatro gols marcados com a camisa do Botafogo (RJ).

O Linense estreia no dia 5 de fevereiro encarando o Santos F.C. e o Elefante da Noroeste é um dos quatro integrantes do Grupo 02 do campeonato paulista da série A-1 de 2017, juntamente com São Paulo, RB Brasil e Ferroviária.



Fonte: Clube Atlético Linense