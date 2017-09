Na manhã desta sexta-feira (22), foi realizado o lançamento do Projeto Conscientização Ambiental, Lixeiras Seletivas e Ponto de Coleta de Óleo Usado do Programa Óleo Amigo/JBS Ambiental, fazendo parte da programação do Dia da Árvore e do Rio Tietê.

Na oportunidade estiveram presentes, o vice-prefeito Carlinhos Daher, o presidente da Câmara Rogério Barros, os vereadores Gustavo Jordani, Prof. Akio, Ademir Chiarapa e Macalé, além do secretário de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rene Tobler.

O Projeto foi lançado pelo presidente Rogério, que apresentou as canecas usadas pelos vereadores e funcionários da casa, além das lixeiras seletivas que agora estarão no local, junto com o ponto de coleta do Programa Óleo Amigo.

Além disso, o evento contou ainda com uma apresentação musical dos alunos do 5º ano da EMEF Dom Walter Bini e um pedágio de conscientização e mobilização em frente à Câmara.

Para Carlinhos, esta foi mais uma ação de extrema importância realizada durante essa semana de comemorações e conscientização da população. O vice-prefeito parabenizou ainda a Câmara dos vereadores pela iniciativa do projeto e todos os parceiros em especial a Sabesp, que junto com a Prefeitura idealiza todos os anos essa programação.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação