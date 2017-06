Nesta sexta-feira (02), terá início mais uma edição da Semana do Meio Ambiente, realizada pela Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Sabesp e diversos parceiros apoiadores deste tradicional evento na cidade.

As programações começará na EMEI Eugênio Martins Ramon, com o lançamento das ações, apresentações artísticas dos alunos da escola e presença dos parceiros. O evento principal será realizado no dia 5 de junho, na Diretoria Regional de Ensino, das 9h às 12h, com a montagem de stands e exposição, apresentação de teatro, desfile de moda reciclável e presença do Canil do 37º BIL.

As atividades acontecem durante todo mês nas escolas, entidades e instituições da cidade, sendo encerradas no dia 23 de junho, no 37º BIL a partir das 9h.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação