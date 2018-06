A Prefeitura de Lins, Sabesp e parceiros, realizaram na manhã desta terça-feira (05), o evento principal em comemoração a Semana do Meio Ambiente em nossa cidade.

O evento foi realizado no Projeto Varanda Viver com Arte, a solenidade contou com a presença do Prefeito de Lins, Edgar de Souza, do Presidente da Câmara, Rogério Barros, do Secretário de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Leandro André da Silva, do Superintendente da Sabesp, Antonio Rodrigues da Grela Filho, da Diretora do Projeto Varanda Viver com Arte, Leila Nunes, do Gestor da Sim Consultoria, Sidnei Magalhães, parceiros, amigos da imprensa e mais de duzentas crianças assistidas pelo projeto.

A Banda de Música do 37º BIL abrilhantou o lançamento, na seqüência o Coral do Projeto Varanda Viver Com Arte, fez uma belíssima apresentação sob a regência da professora Jessika.

Os presentes puderam prestigiar os stands dos parceiros, que trouxeram orientações e cuidados com o Meio Ambiente.

Várias ações estão sendo preparadas em diversas instituições do município com o intuito de informar e orientar a população sobre a importância do Meio Ambiente, as ações vão até o dia 12 de junho.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado anualmente em 5 de Junho.

“Juntos cuidando do meio ambiente”, é o tema usado pelos organizadores neste ano de 2018. Representando os parceiros, o Superintende da Sabesp, Antonio Rodrigues da Grela Filho, destacou a importância das parcerias neste grandioso evento, “sem a ajuda de todos, nada aconteceria, conscientizar e educar é nossa missão”, destacou.

Edgar de Souza, falou da importância de cada um fazer a sua parte, “se todos nós cuidássemos um pouco mais do nosso meio ambiente, com certeza teremos um mundo melhor para todos”, afirma.

O encerramento está marcado para acontecer na próxima terça-feira (12), às 09h, na Vila Militar.

Parceiros

AES Tietê, Unimed/AMUL, JBS, Lions Club, Fundação Gil Pimentel Moura, SME – Secretaria Municipal de Educação -, AMUL – Associação Mulher Unimed de Lins -, Triunfo Transbrasiliana, Câmara Municipal de Lins, Casa Vitória Régia, Defesa Civil, CMHL – Centro de Memória Histórica de Lins -, Museu, 37º BIL, IEP – Instituto Educacional Profissionalizante -, APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Profissionais -, CR Lins – Centro Ressocialização, SAMAS – Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade -, Sabesp, Via Rondon, Diretoria de Ensino – Região de Lins, Rotary Club, ALC CREBIM – Associação Linense para Cegos, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Interact, Rotaract, JBS Ambiental, Sim Consultoria e Assessoria, FATEC, Centro de Educação Ambiental, CONDEMA – Lins – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente -, Sescoop/SP – Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo do Estado de São Paulo, EcoCâmara, Green Ambiental, NEO Ambient, Projeto Horta nas Escolas, ONG SOS Rio Dourado, Fundação Casa – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, SSVP Lar Vicentino, Colvas – Comitê Linense de Vigilância Ambiental em Saúde, Museu Histórico e Arqueológico de Lins e CAIS.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins