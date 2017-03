Na manhã de sexta-feira (10),foi realizado o Lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2017. A Campanha conta com o apoio da Sabesp e demais empresas e instituições parceiras tem o objetivo de arrecadar roupas, agasalhos e cobertores, que serão distribuídos à população carente antes do inverno chegar.

A presidente do Fundo Social Adelina Dinalli abriu oficialmente a campanha, acompanhada da vice-prefeito Carlinhos Daher, do Presidente da Câmara Rogério Barros e o superintendente da Sabesp Antonio Rodrigues da Grela Filho (Da Lua) que representou todos os parceiros da campanha.

Estiveram presentes ao lançamento os vereadores Akio, Gustavo Jordani e Pedrinho, Silvia Tejo, Presidente do PSDB, Gisele dos Santos, representando a Diretoria de Ensino, Marlei Hurita, representando a ABCEL, Sargento Vanessa, representando o Tenente Coronel Renato Vaz Comandante do 37º BIL, Camila Assis, representando o Senai, Zoraide Bragante, Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Eder Toyode, gerente da Sabesp, Lucimar Calixto, representando a Unilins, Guia Turístico Alvari, Coordenador da Defesa Civil, Vagner Saoncela, o diretor de Cultura Francisco de Mauro Junior, os secretários, Luiz Henrique, Leandro Andre, Valentina, servidores municipais e amigos da imprensa.

Campanha

A campanha que busca repetir o sucesso dos anos anteriores, contará ainda com o tradicional Show de Prêmios em prol dessa causa. O Show de Prêmios acontecerá no dia 18 de maio, às 19h, na ABCEL. De acordo com o Fundo Social, as adesões para o evento estará à venda a partir nos próximos dias . O Intuito da realização do Show é arrecadar fundos para a confecção de agasalhos (calça e moletom), para as crianças carentes do município.

Para quem quiser participar, as doações estão sendo recebida, das 8h00 às 17h00, na sede do Fundo Social de Solidariedade Municipal, Rua Marconi, 66 – Ribeiro. O telefone para contato é o (14) 3532-6244.

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0ByLGPbNjyv3YeWx3N0JodkI2WlU