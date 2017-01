Apos a ocorrência de um roubo a transeunte no bairro Morumbi, na qual os meliantes usaram uma moto para a fuga, equipes de Força Tática tiveram acesso às filmagens do roubo e verificaram que já haviam abordado os indivíduos nos “predinhos” COHAB Franco Montoro.

Após incursão, foi localizado um dos autores bem como a moto utilizada no roubo.

Enquanto as equipes de Força Tática faziam a vistoria no interior dos edifícios, o comando de força patrulha, com suas equipes, fizeram o cerco ao conjunto habitacional, conseguindo abordar o segundo autor do roubo que tentava se evadir dos predinhos.



Fonte: Folha da Noroeste