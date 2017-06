Nesta madrugada, ladrões​ mataram quatro vacas a tiros e machadadas. Eles desossaram as vacas no pasto em um sítio no bairro Tarãma, em Guaiçara .

Segundo informações, uma das vacas estava de cria. Os ladrões beberam várias garrafas de catuaba durante a ação criminosa.



Fonte e foto: Folha da Noroeste