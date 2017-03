Criminosos tentaram furtar uma agência bancária em Cafelândia (SP) no domingo (5). Segundo a polícia, pelo menos três homens arrombaram uma porta, mas o alarme disparou e eles acabaram fugindo sem levar nada.

Os policiais militares fizeram uma vistoria junto com os funcionários da agência e foram encontrados danos em sensores de presença e no painel de liberação de porta. Nada foi levado. A Polícia Civil investiga o caso. Nesta segunda-feira (6), o banco não está aberto ao público, segundo a Polícia Militar.

A agência do Banco do Brasil informou em nota que considerando os danos causados no cofre, a unidade permanece aberta, com atendimento negocial e sem movimentação de numerário. Também informou que a previsão de regularização é nesta quarta-feira (8).



Fonte: G1