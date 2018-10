Ladroēs derrubam vidraça de loja no bairro do Junqueira em Lins Nesta madrugada dois ladrões em um veículo Chevet de placa BVQ 0489 de Lins, furtaram a loja Emporio Pet REALEZA, na Av São Paulo, em Lins. Segundo informações os ladrões, deram ré no veículo e derrubou a vidraça da loja e levaram um televisor. A polícia civil irá investigar o caso.

Publicado por Folha da Noroeste em Quinta-feira, 11 de outubro de 2018