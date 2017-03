Na noite de ontem dois ladrões armados renderam uma mulher, dentro de sua residência no centro em Lins. Segundo informações os ladroes roubaram, uma quantia em dinheiro R$ 60.00 em dinheiro, dois aparelhos celulares, e um “Talão de Cheque” a vítima disse que os ladroes estava armados com revólver, e com os rostos tampados com camisetas, onde não deu para ver os rostos dos indivíduos. A polícia civil investiga o caso.



Fonte:J Serafim