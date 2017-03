Uma nova investigação por tráfico de influência e favorecimento ao grupo empresarial da família do presidente argentino, Mauricio Macri, foi aberta nesta quarta-feira (1), poucas horas antes de seu discurso inaugural no Congresso, informaram fontes judiciais.

O procurador Jorge Di Lello abriu a investigação por crimes de “associação ilícita, negociações incompatíveis, fraude contra a administração pública e tráfico de influência” depois de o governo outorgar rotas aéreas a uma empresa de aviação supostamente ligada ao Grupo Macri.

É o segundo caso na Justiça contra o chefe de Estado por favorecimento do poderoso Grupo Macri. Ele foi acusado de perdoar 98% de uma dívida de milhões de dólares da companhia que remonta aos anos que obteve a concessão dos Correios, de 1997 e 2003.

Após despertar polêmica, o presidente voltou atrás nessa decisão e anunciou que o acordo havia voltado “à estaca zero”, mas essa decisão não impede a investigação.

A nova denúncia contra Macri, outros altos funcionários e empresários, foi apresentada por deputados da oposição em rejeição a concessão pelo governo de rotas aéreas para as empresas de baixo custo Avian e Fly Bondi.

A denúncia afirma que decisão prejudica a estatal Aerolíneas Argentinas, e sustenta que Avian está vinculada comercialmente aos Macri e Fly Bond ao coordenador do gabinete econômico, Francisco Quintana.



Foto: Sergio Perez/Reuters

