A Diretoria do Cal, através de seu Presidente Leandro Asato, anunciou a contratação de Júlio Sérgio como novo treinador do Elefante.

Aos 38 anos, Júlio Sérgio defendeu equipes como Santos e a Roma (Italia) como goleiro. Em 2015, Júlio Sérgio trocou as luvas pela prancheta e assumiu como treinador a equipe goiana do Crac de Catalão no Campeonato Brasileiro da série D. Em São Paulo, já dirigiu equipes como Olímpia e Sertãozinho.

O elefante joga seu primeiro jogo no dia 22 de Abril contra o Madureira.

Fonte e foto: Clube Linense