Daniels processou Trump por difamação depois que o presidente disse em abril em sua conta no Twitter que a atriz inventou ter sido vítima de ameaças para não revelar o caso.

O juiz James Otero considerou que o post do presidente foi uma “declaração hiperbólica” protegida pela Primeira Emenda, que garante a liberdade de expressão. O juiz também decidiu que Daniels deve pagar os honorários dos advogados de Trump.

“Perfeito, agora posso ir atrás da cara de cavalo e de seu advogado de terceira classe no grande estado do Texas”, escreveu ele no Twitter. “Ela não sabe nada sobre mim, uma fraude total”.

Daniels respondeu: