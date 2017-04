Um juiz norte-americano condenou nesta segunda-feira (17) a Odebrecht a pagar US$ 2,6 bilhões (cerca de R$ 8 bilhões) em multas em um caso criminal de corrupção, assinando acordo entre a empresa e autoridades brasileiras, norte-americanas e suíças, segundo a Reuters.

O juiz distrital Raymond Dearie disse, em audiência na corte federal do Brooklyn, em Nova York, que cerca de US$ 93 milhões (R$288,7) serão destinados aos EUA, US$ 2,39 bilhões o Brasil (R$7,42) e US$ 116 milhões (R$ 360,1) à Suíça.

O jornal espanhol “El País” afirma que essa é a pena mais alta da história dos Estados Unidos para um caso estrangeiro de suborno.

A Odebrecht, juntamente com a petroquímica afiliada Braskem SA, declarou-se culpada de acusações de suborno nos Estados Unidos em dezembro. As autoridades americanas acusaram a Odebrecht de pagar cerca de US $ 788 milhões em subornos para obter contratos lucrativos a funcionários de 12 países, principalmente na América Latina.

A determinação judicial acontece no momento em que a Odebrecht tenta negociar acordos com outros países, como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, República Dominicana, Venezuela, Panamá e Portugal.

William Burck, advogado da Odebrecht nos Estados Unidos, recusou-se a comentar a decisão após a audiência. Procurada pela agência, o escritório da empresa em São Paulo ainda não se pronunciou.

As acusações contra a Odebrecht são resultados de uma investigação de quase três anos no Brasil sobre corrupção na estatal Petrobras, que levou a dúzias de detenções e agitação política no Brasil.

Fonte: G1

Foto: Google