Os 12 jovens e seu treinador que estavam desaparecidos em uma caverna na Tailândia foram encontrados com “sinais de vida”, disse o governo de Chiang Rai nesta segunda-feira (2).O grupo será transportado de helicópteros a hospitais, segundo informa a TV pública PBS. Caso apresentem ferimentos, receberão atendimento de primeiros socorros no centro médico montado na caverna. De acordo com o médico presente no local, os sobreviventes podem apresentar fraqueza e problemas respiratórios, por estarem na caverna com alta umidade.

O resgate, porém, pode demorar horas. Isso porque, segundo as autoridades tailandesas, as 13 vítimas estão com a saúde fragilizada em decorrência do longo período sem comer.

Assim, de acordo com o governo local, médico e enfermeiro devem tentar chegar ao ponto exato onde estão os jovens para avaliar o estado de saúde e entregar medicamentos.