O jovem que teve a testa tatuada com a frase “eu sou ladrão e vacilão” por dois homens em 2017 foi detido nesta quinta-feira (14), suspeito de furtar um celular e um agasalho de funcionárias de uma unidade de saúde em São Bernardo do Campo.

O rapaz participará de uma audiência de custódia na tarde de hoje no Fórum da cidade. No boletim de ocorrência, policiais responsáveis pelo caso citaram o nome do jovem e incluíram “vulgo ladrão e vacilão” no texto.

Em março do ano passado, ele havia sido preso em flagrante após furtar desodorantes em um supermercado em Mairiporã. Na época foi paga uma fiança de R$ 1 mil e ele passou a responder pelo crime em liberdade.

O jovem é usuário de drogas e chegou a ficar internado por 16 meses em uma clínica para dependentes químicos. Ele também passou por sessões para a remoção da tatuagem.

Em julho de 2017, o menino tinha 17 anos e foi flagrado pelo tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis, de 27 anos, e Ronildo Moreira de Araújo, de 29 anos tentando furtar uma bicicleta.

“Como forma de punição”, segundo a dupla, os dois decidiram tatuar o adolescente e filmaram o ato. Ambos já foram condenados pela Justiça, sendo que Maycon cumpre a pena em regime aberto e Ronildo no semi-aberto.

Fonte e Foto: Folha da Noroeste