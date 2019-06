A jovem de 20 anos que aparece em um vídeo íntimo com o policial militar assassinado na terça-feira (4), em Araraquara (SP), diz que foi surpreendida com o caso e espera punição para a mãe e a irmã presas suspeitas do crime. O tio-avô dela também foi preso.

“Têm que pagar pelo que fizeram”, disse Giovanna Marques em entrevista ao site ACidade ON Araraquara, do grupo EPTV, afiliada da TV Globo, após prestar depoimento nesta quarta-feira (5).

Segundo a Polícia Civil, a mãe, que namorava o policial, mandou o tio matá-lo após ver a gravação. A filha mais velha, de 22 anos, ajudou no crime. Os três confessaram o homicídio e ainda não apresentaram advogado de defesa.

Pedreiro suspeito de matar policial militar em Araraquara é preso

Relacionamento, vídeo íntimo e crime

Giovanna relatou que conheceu o cabo Elias Matias Ribeiro, de 49 anos, na festa de aniversário da mãe e se tornou amiga dele. Para a polícia, ela não teve participação no crime. “A gente comia um lanche, conversava sobre tudo. Ele era um amigão”, disse.

Larrisa (à esquerda), Jaciane e o cabo Elias Matias Ribeiro em Araraquara — Foto: Reprodução/Facebook

Ela admitiu que se relacionou com o policial e que o deixou gravar um vídeo em que aparece seminua. A gravação foi vista pela mãe e foi o motivo do planejamento da morte.

“Eles [a mãe e o policial] não tinham um relacionamento sério, ele tinha várias mulheres. Eu me sinto mal. Eu sinto muito por elas, peço desculpas por ter ficado com a pessoa que ela [mãe] gostava”, afirmou.

A jovem disse ainda que foi surpreendida ao descobrir o envolvimento da família no crime e espera punição. “Não sei o que passou na cabeça dela [da mãe] para fazer isso. Por que não fez comigo? Elas devem pagar pelo que fizeram”.Pedreiro confessa participação no assassinato do PM de AraraquaraJornal da EPTV 1ª Edição – São Carlos/Araraquara–:–/–:–

Pedreiro confessa participação no assassinato do PM de Araraquara

O crime

O carro do policial, um SUV Tucson, foi encontrado em chamas por volta das 3h de terça (4) em um canavial próximo à vicinal de acesso à Rodovia Antônio Machado Santana (SP-255), entre Américo Brasiliense e Araraquara.

Horas após o início das investigações, a polícia chegou até Jaciane Maria, de 40 anos, e Larissa Marques, de 22. Elas confessaram o crime e Jaciane alegou que pediu para o tio matar o policial após ver o vídeo íntimo dele com a filha mais nova.

O cabo da Polícia Militar de Araraquara Elias Matias Ribeiro — Foto: Reprodução/EPTV

O pedreiro Genivaldo Silva, de 54 anos, confessou que matou o policial com cinco marretadas a pedido da sobrinha. Ele foi preso nesta quarta-feira.

Segundo o depoimento do pedreiro, Jaciane colocou uma droga na bebida de Ribeiro para ele entrasse em sono profundo, na segunda (3). Após o PM ter dormido, ela e a filha foram até a casa do pedreiro para buscá-lo.

Ele teria entrado no quarto com luvas para não deixar impressões digitais e deu cinco marretadas no PM. O corpo de Ribeiro foi colocado no carro dele e Jaciane teria o dirigido até o canavial entre Araraquara e Américo Brasiliense e colocado fogo.

Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil vai pedir a prisão preventiva dos três suspeitos. Eles vão responder por homicídio e destruição de cadáver.

Fonte e foto: G1