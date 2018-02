Para comemorar o aniversário do município (58 anos), no fim de semana a cidade de Barbosa promoveu uma cavalgada pelas ruas da cidade que não terminou como deveria. O que era para ser momentos de entretenimento, acabou com um comerciante promissense agredido e esfaqueado. Conforme divulgado pela rádio Cultura de Promissão, o comerciante de Promissão Danilo participava da cavalgada e a confusão teria sido iniciada por causa de um chapéu que caiu no chão.

Na sequência, o comerciante foi agredido, esfaqueado e um carro passou por cima do corpo dele. Ferido, o comerciante foi atendido inicialmente na Santa Casa de Penápolis, mas por causa dos ferimentos, foi transferido depois para a UTI de um hospital de Araçatuba. Ainda conforme divulgado pela emissora, o estado de saúde do comerciante era delicado em razão de ter sofrido traumatismo craniano. Porém, informações desta segunda-feira (05) pela manhã dão conta que ele está reagindo bem aos ferimentos e já estaria conversando. Danilo é casado e tem dois filhos e possui uma lanchonete na cidade. Nas redes sociais, familiares do comerciante continuam pedindo orações para seu restabelecimento. A Polícia Civil vai investigar o caso. Fonte e foto: Avanews