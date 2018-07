As mortes aconteceram no intervalo de aproximadamente uma semana. Segundo testemunhas, as jovens tinham um relacionamento estável há, pelo menos, seis anos, moravam juntas na mesma casa e tinham uma relação extremamente boa. Foi Roberta, inclusive, quem achou o corpo da namorada, no último dia 26 de junho.

Em outra publicação, Roberta aparece no cemitério com amigas. Elas estão sentadas em um túmulo, que, segundo apurado, é o de Nágela. As amigas tocam violão e cantam, enquanto Roberta aparece cabisbaixa, fumando, sem interagir com as outras pessoas

Investigações

Segundo o delegado Eduardo Gregório, responsável pelo caso, ainda não há nada conclusivo sobre as mortes. “Preliminarmente, não há indícios de ser criminoso, mas só o laudo do Instituto Médico Legal (IML) é que vai determinar”, explica.

Sem nenhuma pista concreta sobre as mortes, a hipótese de homicídio, assim como a de suicídio, não foi descartada. Por enquanto, ninguém foi preso. Os corpos foram submetidos a exame toxicológico para indicar se elas usaram, ou não, substâncias químicas.