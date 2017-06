jovem de 22 anos morreu carbonizado após se envolver em um acidente entre dois carros na estrada vicinal Armando Viana Egreja, que liga as cidades de Penápolis (SP) e Avanhandava (SP). O motorista do carro que provocou a batida estava embriagado, segundo a polícia.

De acordo com a polícia, o carro em que a vítima estava foi atingido de frente por outro veículo conduzido por um homem, de 25 anos. O carro atingido pegou fogo e o rapaz ficou preso às ferragens e não conseguiu sair.

No carro em que a vítima estava ainda tinham quatro mulheres. Elas foram socorridas à Santa Casa de Penápolis. A polícia disse que o motorista do veículo que provocou o acidente fez o teste do bafômetro e o exame constatou 0,38 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Segundo a polícia, ele deverá ser preso.

fonte e foto: G1