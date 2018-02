Na última segunda-feira (12), o jovem Bruno Oliveira, morador do bairro do Ribeiro em Lins, estava indo para São Paulo a trabalho quando perdeu o controle da direção e capotou o veículo da marca i30, na rodovia Marechal Rondon, no município de Agudos.

Ele foi socorrido pela equipe de resgate da Via Tiete, concessionária da estrada, e estava internado em estado grave.