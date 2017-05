A morte de Pérez aumenta para 36 o número de mortos dos protestos iniciados desde 1º de abril para exigir eleições gerais e a saída antecipada do presidente Nicolás Maduro, acusado de gerar a grave crise política e conômica do país.

As manifestações acontecem em meio a uma forte piora da economia, que atinge os venezuelanos com uma severa escassez de alimentos e remédios, e uma inflação considerada a mais alta do mundo, projeta para 720% em 2017, segundo o FMI.