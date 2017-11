Um homem foi preso nesta quarta-feira (9) em Jucás, no Ceará, suspeito de estuprar a filha durante 11 anos. A garota, atualmente com 17 anos, fez a denúncia ao Conselho Tutelar da cidade, que comunicou o caso ao Ministério Público e à Polícia Civil.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Thiago Paixão da Silva, “há indícios suficientes” para manter a prisão do suspeito, mas ele e a família negam os crimes, o que levou à rejeição da garota.

“Ela vinha sofrendo abusos desde os seis e sofria ameaças para não contar sobre o caso. Ela disse em depoimento que sofria abusos de todas as formas, são detalhes que é melhor nem descrever”, afirma o delegado.

De acordo com o Conselho Tutelar de Jucás, a garota chegou a ser amarrada a uma cama enquanto o pai a abusava.

“Além do estupro, existe uma vitimização secundária, por parte da família, existe uma grande barreira que dificulta as denúncias contra esse tipo de crime. Ainda é muito difícil que a vítima relate o caso, principalmente quando acontece no âmbito familiar”, diz o delegado.